اتفرج- انت الان تتابع خبر قنوات مجانية مفتوحة تبث مباريات كأس العالم اليوم.. كله يحضر نفسه لمشاهدة رائعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدء الجميع يبحثون عن قنوات مجانية مفتوحة تبث مباريات كأس العالم اليوم، وذلك لان الثلاثاء هو ختام دور الـ 16 لبطولة كاس العالم 2022، وتوجد اقوى المباريات التي ينتظرها الجميع ضمن منافسات كأس العالم المغرب امام إسبانيا، والبرتغال أمام سويسرا، والفائزان في المباراة الخاصة بالدور الثمانية في كأس العالم.

وتقوم الكثير من القنوات المفتوحة بتقديم الكثير من المباريات الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، وتعتبر مجموعة بي إن سبورت الرياضية الناقل الرسمي المفتوح والمشفر لبث مباريات كأس العالم 2022، وهذا بجانب الكير من القنوات المفتوحة الأخرى ومنها:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022

مباريات دور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022 خلال الفترة من يوم السبت الموافق 3-12-2022 إلى يوم الثلاثاء الموافق 6-12-2022.

تبدأ مباريات الدور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022، خلال الفترة من الجمعة الموافق 9-12-2022، إلى يوم السبت الموافق 10-12-2022.

تبدأ مواجهات دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 13-12-2022 إلى يوم الأربعاء الموافق 14-12-2022

وتحدد موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت الموافق 17-12-2022.

وتحدد موعد مباراة نهائي كأس العالم يوم الأحد الموافق 18-12-2022.