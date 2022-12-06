انت الان تتابع خبر اهداف مباريات اليوم في كأس العالم.. رباعية البرازيل في كوريا وصعود كرواتيا على حساب اليابان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في إطار دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022، اقيمت اليوم الإثنين 5 ديسمبر، مباراتين في هذا الدور وتحدد منتخبين متأهلين لدور الربع نهائي من المونديال.المباراة الأولى التي اقيمت اليوم جمعت بين منتخبي كرواتيا واليابان، على أرضية ستاد الجنوب، الذي ودع مباريات المونديال بهذه المباراة.

المباراة امتدت لـ120 دقيقة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، تقدمت اليابان عن طريق دايزن مايدا في الدقيقة 43، بينما أحرز إيفان بيريسيتش هدف كرواتيا في الدقيقة 55.

وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس الكرواتي وتصدى لثلاث ركلات، لتصل كرواتيا إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاتها المونديالية، بعد نسختي 1998 و2018.

وسحق البرازيل، كوريا الجنوبية بننتيجة 4-1، في لقاء شهد تألق من لاعبي السليساو في الشوط الأول بعد تسجيل رباعية نظيفة.

اهداف البرازيل جاءت عن طريق فينيسيوس جونيور بالهدف الأول (7)، ثم نيمار دا سيلفا من علامة الجزاء (13)، ريتشارليسون (29) ولوكاس باكيتا (36)، فيما أحرز بيك سونج هو هدف كوريا الوحيد بالدقيقة (76).