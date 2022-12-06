انت الان تتابع خبر حسبنهالكم بالجنيه.. مرتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أيام قليلة ونرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقميص فريق النصر السعودي وذلك حسب ما كشفته جريدة “ماركا” الإسبانية.نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو، ليكون النجم البرتغالي المتواجد في كأس العالم بلا ناد.

النصر السعودي قدم عرض خيالي للنجم البرتغالي، بالحصول على 200 مليون يورو في الموسم لمدة موسمين ونصف، مما يعني أن الدون سيحصل على نصف مليار دولار من النادي العاصمي السعودي.

“ماركا” أكدت أن رونالدو سينتقل للنادي السعودي بداية من الأول من يناير المقبل.

وحتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي سواء من قبل النجم البرتغالي أو من قبل إدارة نادي النصر حول تلك الصفقة الخيالية التي ستكون الأغلى في العالم أجمع.

ولو حاولنا أن نحسب قيمة عقد رونالدو بالجنيه المصري، فالدون البرتغالي سيحصل على 5 مليار و200 مليون جنيه سنوياً.

رونالدو سيحصل في الشهر على ما يوازي 443 مليون جنيه ، أما باليوم فسيكون راتبه 14 مليون جنيه ونصف.

وفي الساعة الواحدة سيكون راتب رونالدو 601 ألف جنيه.