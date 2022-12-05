انت الان تتابع خبر تذاكر مباراه الهلال ونيوكاسل .. بتبدأ من 25 ريال سعودي وأنت طالع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة خلال الساعات القليلة الماضية داخل المملكة العربية السعودية عبر استخدام المحرك الأشهر في العالم جوجل لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة حول تذاكر مباراه الهلال ونيوكاسل الودية التي سوف تقام خلال الأيام القادمة.وكان بعثة فريق نيوكاسل قد وصلت مساء أمس الأحد إلي مدينة الرياض بالمملكة استعداداً لخوض معسكر أثناء فترة التوقف الدولي الحالية بسبب بطولة كأس العالم التي تقام في قطر حتي يوم 18 ديسمبر الجاري.

في إطار الخدمات التي يقوم موقع “دوت الخليج” بتقديمها بشكل يومي وعلى مدار الساعة سوف نقوم بالكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة حول تذاكر مباراه الهلال ونيوكاسل.

تكلفة تذاكر مباراه الهلال ونيوكاسل:

تدرجت الأسعار من 25 حتى 75 ريال سعودي، فيما بلغ سعر التذكرة الفضية 1500 ريال سعودي.

موعد مباراة مباراه الهلال ونيوكاسل الودية :

سوف تقام يوم الخميس القادم ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز