انت الان تتابع خبر حلم دور الثمانية يداعب منتخب المغرب قبل مواجهة إسبانيا في المونديال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يحلم منتخب المغرب في الوصول لدور الثمانية في بطولة كأس العالم – قطر 2022، وتجاوز عقبة المنتخب السنغالي في دور الـ16.منتخب المغرب تصدر مجموعته في دور المجموعات، ليضرب موعد مع منتخب إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم المقامة في قطر.

وحقق أسود الأطلس الفوز في مباريات دور المجموعات على بلجيكا وكندا والتعادل مع كرواتيا، ليتصدر المغاربة مجموعتهم بلا هزيمة ويصعدون لدور الـ16 في تكرار لإنجازهم بمونديال 1986 بالمكسيك.

وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، نجح في صنع توليفة رائعة من اللاعبين المحترفين في أبرز الدوريات العالمية والعربية.

ويعد أبرز نجوم منتخب المغرب، حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ياسين بونو حارس أشبيلية الإسباني ويوسف النصيري بالإضافة لعبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي.

منتخب المغرب في حال تجاوزه لمنتخب إسبانيا والتأهل لدور الثمانية، سيكون أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز ورابع منتخب أفريقي يصل لهذا الدور بعد كل من الكاميرون والسنغال وغانا في نسخ 1990 و2002 و2010 على الترتيب.