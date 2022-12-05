انت الان تتابع خبر معلقين مباريات اليوم الأثنين 5 ديسمبر 2022 بكأس العالم : خليف لموقعة كرواتيا واليابان والشوالي لـ”البرازيل وكوريا”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي باستخدام محرك البحث الأشهر في العالم جوجل لمعرفة معلقين مباريات اليوم الأثنين الموافق 5 ديسمبر 2022، لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر حتي 18 من الشهر الجاري.وتقام اليوم مباراتين في دور الـ16 من بطولة مونديال قطر 2022، حيث سوف يلتقي منتخب كرواتيا مع اليابان، فيما يواجه البرازيل نظيره الكوري الجنوبي.

معلقين مباريات اليوم الأثنين 5 ديسمبر 2022:

1- كرواتيا واليابان والتي تقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع على قنواتbeIN Sports HD 1 Max، و beIN Sports HD 3 Max، و beIN Sports HD 5 Max – ويعلق عليها المعلق رؤوف خليف.

2- البرازيل وكوريا الجنوبية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع على قنواتbeIN Sports HD 1 Max، و beIN Sports HD 3 Max، و beIN Sports HD 5 Max – ويعلق عليها المعلق عصام الشوالي.