انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة.. نهائية وحاسمة بين كل الفرق المشاركة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يحمل جدول مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة حالة من الإثالارة والمتعة والتشويق وينتقب الكثيرين ممن يهتمون بكأس العالم ويريدون معرف كل ما هو جديد عليه، وذلك لأن الفرق تشارك في كأس العالم 2022 قوية وتقدم أفضل ما لديها.
مباريات اليم كأس العالم 2022
وتشارك العديد من المنتخبات في كأس العالم 2022، وذلك لأنها من أبرز الأشياء اتي تؤهل الكثير من الفرق القوية إلى النهائيات وهو أوشك على الانتهاء واقترب الحسم كثيراً التتويج باللقب والحصول على كأس العالم، وينتظر يومياً الجدول يومياً عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة.
جدول مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة
اليابان × كرواتيا – الخامسة مساء – على قنوات beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Ma