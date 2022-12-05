انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة.. نهائية وحاسمة بين كل الفرق المشاركة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يحمل جدول مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة حالة من الإثالارة والمتعة والتشويق وينتقب الكثيرين ممن يهتمون بكأس العالم ويريدون معرف كل ما هو جديد عليه، وذلك لأن الفرق تشارك في كأس العالم 2022 قوية وتقدم أفضل ما لديها.

جدول مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة

وتشارك العديد من المنتخبات في كأس العالم 2022، وذلك لأنها من أبرز الأشياء اتي تؤهل الكثير من الفرق القوية إلى النهائيات وهو أوشك على الانتهاء واقترب الحسم كثيراً التتويج باللقب والحصول على كأس العالم، وينتظر يومياً الجدول يومياً عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة.

اليابان × كرواتيا – الخامسة مساء – على قنوات beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Ma