انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. المنتخبات القوية هتقابل بعضها في الملعب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدم لكل عشاق الساحرة المستديرة جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، حيث أنه يوجد مباراتين مهتمين في الدور الثمن نهائي من بطولة كأس العالم 2022، وهي التي تقام على الأراضي القطرية، ويحب متابعتها الجميع ممن يريدون مشاهدتها دائماً.

مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022