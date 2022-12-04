انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. المنتخبات القوية هتقابل بعضها في الملعب والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نقدم لكل عشاق الساحرة المستديرة جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، حيث أنه يوجد مباراتين مهتمين في الدور الثمن نهائي من بطولة كأس العالم 2022، وهي التي تقام على الأراضي القطرية، ويحب متابعتها الجميع ممن يريدون مشاهدتها دائماً.
مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022
وتبث الكثير من المباريات الهامة التي يحب متابعتها جميع عشاق الساحرة المستديرة، وتبث المجموعة الثالثة على ملعب الثمامة، وأيضاً يحب متابعتها جميع المشاهدين في العديد من الأوقات، وشهدت تأهل الأرجنتين وهولندا إلي الربع نهائي، وهي من أبرز الأشياء الذي يريد متابعتها حالياً.
جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
وتبث مباراتين اليوم بين أقوى المنتخبات، ويريد أن يعرفها عدد كبر من الأشخاص الذين يتابعون كأس العالم لحظة بلحظة، ودائماً يشاهدها الجميع في كافة الأنحاء بشكل مستمر ودائم.
فرنسا X بولندا – 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max
إنجلترا X السنغال – 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max