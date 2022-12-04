انت الان تتابع خبر موعد مباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم 2022 القنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2022، منتخب إنجلترا الأول مع منتخب السنغال على أرضية ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022

وصعد منتخب الإنجليزي في صدارة المجموعة الإنجليزي رفقة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ، التي كانت تضم كلا من إنجلترا وأمريكا وإيران وويلز