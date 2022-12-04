انت الان تتابع خبر موعد مباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم 2022 القنوات الناقلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2022، منتخب إنجلترا الأول مع منتخب السنغال على أرضية ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022
وصعد منتخب الإنجليزي في صدارة المجموعة الإنجليزي رفقة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ، التي كانت تضم كلا من إنجلترا وأمريكا وإيران وويلز
تقام مباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءُ بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم 2022:
تقوم قنوات Alkass EXTRA TWO HD وAlkass EXTRA One HD وbeIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max و beIN Sports Connect بنقل أحداث المباراة