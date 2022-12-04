انت الان تتابع خبر مرتضى منصور يكشف حقيقة تفاوضه مع حسين الشحات.. وضحها كلها للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالكشف عن حقيقة كل ما انتشر مؤخراً في وسائل الإعلام الرياضي والتواصل الاجتماعي، وهو بحصوص دخول الأبيض في بعض المفاوضات للتعاقد مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

تفاوض الزمالك مع حسين الشحات مقابل 30 مليون جنيه

ونفي مرتضى منصور كل ما انتشر حول دخوله في مفاوضات مع حسين الشحات لاعب الأهلي، وكتب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وإذاعة قناة الزمالك قائلاً “لا صحة لما يتردد بخصوص مفاوضات الزمالك مع حسين الشحات لاعب الأهلي”.

وتابع منصور “أنتوا مجانين.. على الطلاق وكتاب ربنا ما دخلت في مفاوضات مع حسين الشحات ولا أمير مرتضى ولا أى شخص في مجلس الإدارة ولا حتى فراش في النادي كلمة، معقول هجيب حسين الشحات وانا عندي زيزو ومعقول هتعاقد معاه بعد ما شتم شيكابالا قائد الزمالك”.

وقال مرتضى منصور أن كل ما انتشر حول وجود مفاوضات بين الزمالك وحسين الشحات مقابل 30 مليون جنيه في الموسم من الاخبار الغير صحيحة بالمرة، وطالب جميع وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فيما يقومون بنشره عن الزمالك.