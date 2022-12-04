انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رسالة عنيفة من سيف زاهر إلى كهربا: الأهلي وعد وساند ووقف واشتري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي هشام زاهر بالكشف عن استقرار السويسرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الاهلي، وذلك لاتخاذ قرار مفاجئ بخصوص مصير محمود عبد المنعم كهربا وهو جناح الفريق الأهلي.

رسالة سيف زاهر النارية لكهربا

وجاء قرار المحكمة الرياضية الدولية “كأس” سابقاً، قررت إيقاف كهربا لمدة 6 أشهر إلى حين سداد قيمة الغرامة إلى صالح نادي الزمالك والتي تصل لمليوني دولار، وأيضاً الفوائد تصل لـ 5% من يونيو 2019.

وتحدث سيف زاهر خلال العديد من التصريحات التليفزيونية من خلال قناة أون تايم سبورت، قائلاً “كولر، ابتدئ يتحدث مع جهازه المعاون، انه ربما يخرج كهربا، بعيدًا عن حساباته الفنية في التمرين، خلال الفترة المقبلة، كولر، من المدربين الذين يعتمدون في التدريب على عدد معين من اللاعبين، وهو يرى أنه لا يوجد أي حلول في قضية كهربا، حتى الآن”.

زاهر يضع لكهربا حلين لإنهاء ازمته

وكشف زاهر عن حلول لكهربا لحل أزمته، وقال “الأهلي وعد وساند ووقف واشترى وعمره ما باع كهربا، الكلمة حاليًا هي كلمة كهربا، كهربا، لازم يضحي ويدفع الغرامة لأن الفلوس كل يوم بتزيد، الأهلي عمل اللي عليه وعداه العيب، كهربا أمامه حلين، وهو أن يدفع فلوس الغرامة، ويعوضها فيما بعد، أو يبقى على الفلوس ويعتزل كرة القدم”.