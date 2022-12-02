انت الان تتابع خبر هدف اليابان المثير للجدل في مرمي إسبانيا بكأس العالم 2022.. بالصور اعرف مدى صحته من عدمه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار هدف اليابان في شباك منتخب إسبانيا في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء أمس الخميس في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس العالم المقامة في قطر حتي 18 ديسمبر الجاري، حالة من الجدل الكبير، خاصة وأنه كان سبب في خروج منتخب ألمانيا من البطولة.وجاء هدف اليابان الثاني المثير للجدل في الدقيقة 51 من عمر المباراة في كأس العالم عن طريق اللاعب أوه تاناكا وذلك بعد عرضية من زميله حيث ظهرت الكرة وكأنها خرجت بالكامل من الناحية اليسري لحارس مرمي منتخب إسبانيا.

حسم الجدل حول هدف اليابان:

في هذا السياق ينص قانون كرة القدم أنه لكي يتم إلغاء هدف اليابان لابد أن تكون الكرة قد خرجت بكامل استدارتها وهذا لم يحدث حيث أن الزاوية العمودية التي أعتمدت عليها قناة بي إن سبورتس وهي الأكثر دقة والتي تمكن من إسقاط محيط الكرة بالكامل على خط المرمي تم توضيح أن الكرة بكامل محيطها.