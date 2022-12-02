انت الان تتابع خبر مباريات تصفيات كأس العالم 2022 اليوم الجمعة 2 ديسمبر : اعرفها من هنا والان مع التفاصيل

مباريات تصفيات كأس العالم 2022 اليوم الجمعة:

1- البرتغال وكوريا الجنوبية والتي تقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. 2- غانا وأوروجواي والتي تقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. 3- البرازيل والكاميرون والتي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. 4- صربيا وسويسرا والتي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

رياض - احمد صلاح - قام عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي باستخدام محرك البحث الأشهر في العالم جوجل لمعرفة مباريات تصفيات كأس العالم 2022 اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022، للبطولة العالمية التي تقام في قطر حتي 18 من الشهر الجاري.تختم اليوم دور المجموعات من بطولة كأس العالم، بـ4 موجهات للمجموعتين السادسة والسابعة، وبعد تأهل كلا من فرنسا وتونس واليابان وإسبانيا وهولندا وبولندا في المجموعات الآخري، خلال اليومين الماضيين.