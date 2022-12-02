انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. كأس العالم يشتعل في الأستاد النهاردة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نقدم لكم جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لجميع عشاق الساحرة المستديرة، وذلك لأن كأس العالم فيه الكثير من البطولات العالمية والمباريات والودية، والمباريات المنتظرة اليوم قوية بين الكثير من الفرق العالمية.
مباريات اليوم الجمعة في كأس العالم
وتتواصل الإثارة والمتعة مع العديد من المنافسات وهي الخاصة ببطولة كأس العالم 2022، وتقام اليوم 2 ديسمبر الكثير من المباريات المنتظرة في اليوم الثالث عشر من المونديال القطري، ويريد الجميع متابعة كل هذه المباريات الهامة والاساسية التي يتابعها الجميع وقوية بين الكثير من الفرق العالمية.
جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|كوريا الجنوبية – البرتغال
|17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 1 Max
|أوروجواي – غانا
|17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 2 Max
|البرازيل – الكاميرون
|21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 1 Max
|صربيا – سويسرا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 2 Max