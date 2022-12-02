انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري.. الأهلي وطلائع الجيش أهم المواجهات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تختتم اليوم الجمعة، مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023، حيث ستقام 3 مباريات.وستكون مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم هى أبرز مواجهات اليوم الجمعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في أخر لقاءته بمسابقة كاس مصر بركلات الترجيح على المقاولون العرب.

وكانت الجولة الخامسة قد انطلق أول أمس وجاءت النتائج حتى الآن كالتالي:

حرس الحدود 0 : بيراميدز 1

البنك الأهلي 2 : إنبي 3

الاتحاد السكندري 0 : غزل المحة 2

الداخلية 0 : فيوتشر 1

أسوان 1 : فاركو 0

الزمالك 2 : المصري البورسعيدي 2

أول مباريات اليوم ستكون بستاد الإسماعلية بمواجهة تجمع الإسماعيلي وسموحة في تمام الساعة 2:45 ظهراً بتوقيت القاهرة والمباراة منقولة عبر قناة أون تايم 2 بتعليق أيمن الكاشف.

في نفسي التوقيت ستقام مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا على أرضية ستاد عثمان أحمد عثمان، وتنقلها قناة أون تايم سبورت 3 بتعليق أمير محروس.

في السابعة مساء بستاد الأهلي وي السلام، ستقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في ختام مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق بلال علام.