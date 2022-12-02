انت الان تتابع خبر نتائج مباريات اليوم الخميس في كأس العالم.. خروج المانيا وصعود المغرب كمتصدر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اربع مباريات شهدتها اليوم مبلاعب كأس العالم، في الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات للبطولة في المجموعتين الخامسة والسادسة.

وشهدت بطولة كأس العالم اليوم فرحة عربية بفوز منتخب المغرب على كندا وتصدره للمجموعة السادسة ، ليكون المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل لدور الـ16 في كاس العالم – قطر 2022.

نتائج مباريات اليوم في كأس العالم

بلجيكا تعادلت سلبياً مع كرواتيا، ليغادر منتخب الشياطين الحمر البطولة ويتأهل الكروات لدور الـ16 كوصيف المجموعة السادسة.

منتخب المغرب فاز بهدفين لهدف على حساب كندا، ليتدصر أسود الأطلس المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط ويصعدون لدور الـ16 لمواجهة منتخب إسبانيا.

منتخب اليابان حقق المعجزة وفاز على إسبانيا بهدفين لهدف، لتكون صدارة المجموعة الخامسة من نصيب الساموراي الياباني، ومواجهة منتخب كرواتيا في دور الـ16.

وخرجت المانيا من الباب الضيف فنياً وأخلاقياً على الرغم من الفوز على كوستاريكا، لكن فارق الأهداف كان لصالح إسبانيا، ليغادر الألمان البطولة غير ماسوف عليهم من قبل الجماهير العربية بعد دعمهم للمثلية الجنسية.