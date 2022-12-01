انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة.. 1 ديسمبر مليان بالمفاجآت بكأس العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كل عشاق الساحرة المستديرة والمتابعين يبحثون عنالخميس والقنوات الناقلة في كأس العالم 2022، وهو أول يوم في شهر ديسمبر، وذلك لأنها من أكثر الأشياء الذي يريد الجميع أن يعرفها في الوقت الحالي.

مباريات اليوم في كأس العالم 2022

وتقدم من جديد اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 كل المباريات المميزة في المونديال، وسوف تبث المباريات الخاصة بالجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2022، وسوف يقابل منتخب المغرب مع منتخب كندا الساعة 6 مساءاً بتوقيت السعودي وقطر، وهي من أكثر الأشياء التي يريد أن يتابعها الجميع في كل مكان.

جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة