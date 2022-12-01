انت الان تتابع خبر موعد مباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، منتخب المغرب الأول مع منتخب كندا على أرضية ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022وتضم المجموعة الثالثة منتخبات كلا من المغرب وكرواتيا وبلجيكا وكندا، حيث أنه من المقرر أن يلتقي كرواتيا وبلجيكا في نفس التوقيت أيضاً على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي

موعد مباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022: