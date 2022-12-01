انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري.. الزمالك والمصري أبرز المواجهات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستكمل اليوم الخميس، مباريات الجولة الخامسة في مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023، حيث ستقام 3 مباريات ستكون أبرزها مباراة الزمالك والصري البورسعيدي.وكانت الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري قد انطلق أمس الأربعاء، وشهدت فوز بيراميدز على حرس الحدود بهدف نظيف، فوز غزل المحلة على الاتحاد السكندري بثنائية دون رد وفوز إنبي على البنك الأهلي بنتيجة 3-2.

غزل المحلة بقيادة مدربه القبرصي بابا فاسيلو يتصدر مسابقة الدوري المصري بشكل مؤقت برصيد 10 نقاط.

وستكون مباراة الزمالك والمصري اليوم، تكرار لمباراتهم قبل أيام في دور الـ8 لكأس مصر والتي جسمها الفارس الأبيض بهدف نظيف.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

أسوان : فاركو – الساعة 2:45 عصراً بتوقيت القاهرة- ستاد أسوان – قناة أون تايم سبورت 2 بتعليق أيمن الكاشف.

الداخلية : فيوتشر – الساعة 2:45 عصراً بتوقيت القاهرة – ستاد السويس – قناة أون تايم سبورت 3 بتعليق محمد الغياتي.

الزمالك : المصري البورسعيدي – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة – ستاد الجيش المصري ببرج العرب – قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق حاتم بطيشة.