معلق وموعد مباراة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم 2022.. التفاصيل كلها هنا

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رياض - احمد صلاح - تزايد عمليات البحث في مصر والمملكة العربية السعودية عبر المحرك الشهير جوجل خلال الدقائق الماضية حول معلق وموعد مباراة الأرجنتين وبولندا التي سوف تقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر في كأس العالم فيفا قطر 2022.يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب بولندا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في كأس العالم 2022، التي تضم كلا من الأرجنتين وبولندا والسعودية والمكسيك، وذلك على أرضية ملعب 974، في العاصمة الدوحة.

معلق وموعد مباراة الأرجنتين وبولندا: