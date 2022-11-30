انت الان تتابع خبر رونالدو في النصر السعودي.. العالمي يُغري الدون البرتغالي براتب خيالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ارتداء قميص فريق النصر السعودي، بداية من فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

كان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أعلن فسخ التعاقد مع رونالدو، وذلك على خلفية هجوم الأخير ضد تين هاج مدرب الشياطين الحمر وإدارة النادي

صحيفة “ماركا” الإسبانية، كشفت النقاب عن وصول عرض خيالي للنجم البرتغالي من نادي النصر السعودي، مقابل 200 مليون يورو سنويا، بما في ذلك الراتب واتفاقيات الإعلانات.

ويرغب نادي النصر في التعاقد مع رونالدو لمدة موسمين ونصف بداية من يناير المقبل.

العرض السعودي المقدم لرونالدو لن يقدر عليه ناد أوروبي ولا حتى أمريكي، مما يدفع اللاعب البرتغالي للموافقة على تقليل المستوى التنافسي والقبول بالعرض السعودي.

كان وكيل أعمال رونالدو قد فتحت خط للمفاوضات مع ريال مدريد من أجل عودة اللاعب من جديد للنادي الملكي، لكن إدارة النادي المدريدي رفضت الفكرة تماماً.

كما حاول رونالدو الانضمام لفريق إنتر ميلان الإيطالي أو بايرن ميونيخ الألماني لكن تلك الأندية رفضت فكرة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ38 عاماً.