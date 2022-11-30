انت الان تتابع خبر قناة مفتوحة تبث مباراتي تونس مع فرنسا والسعودية أمام المكسيك.. اعرفوهم واضبطوهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطن العربي بشكل خاص مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة اليوم الأربعاء، وهي من بطولة كأس العالم 2022، وهي التي انطلقت في قطر من يوم 20 نوفمبر 2022.

قنوات مفتوحة لنقل مباريات اليوم

وتقام مباريات المجموعة الرابعة اليوم وهي التي تجمع بين تونس وفرنسا وأستراليا والدنمارك الساعة 5 مساءاً، ومنتخب فرنسا يتأهل إلى دور الـ 16 مع نهاية الجولة الثانية، والسعودية تقابل المكسيكي في دور الـ 8 النهائي في تمام الساعة الـ 9 مساءاً بدون الحاجة إلى انتظار نتيجة مباراة بولندا والأرجنتين.

وتبث كل مباريات كأس العالم قطر 2022 على مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة والكأس القطرية المشفرة، وأكدت مجموعة قنوات بي أن سبورت انها سوف تبث مباراتين تونس وفرنسا الساعة 5 مساءاً، والسعودية والمكسيك الساعة 9 مساءاً عل القناة المفتوحة على القمرين نايل وعرب وسات لجميع المشاهدين.