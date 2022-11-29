اتفرج .. شبيهة نيمار ورونالدينيو.. حكاية فتاة محجبة خطفة القلوب بشوارع قطر

انت الان تتابع خبر اتفرج .. شبيهة نيمار ورونالدينيو.. حكاية فتاة محجبة خطفة القلوب بشوارع قطروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خطفت فتاة عربية محجبة جميع الانظار إليها، حيث انتشر لها فيديو من خلال موقع التواصل الاجتماعي وهي تلعب كرة القدم، وذلك ياتي على هامش الفعاليات الخاصة بجماهير مونديال قطر 2022 الذي يشهد حضور الكثيرين في الوقت الحالي.

صور شبيهة نيمار ورونالدينيو تخطف الانظار

واطلت فتاة شبيهة نيمار ورونالدينيو وهي ترتدي الحجاب في احد الشوارع القطرية، وهي تقوم بمداعبة الكرة، وظهرت مهارتها الكروية الكبيرة، وأما عن ملامحها وهيئتها فهي عربية، ولديها مهارات نجوم كرة القدم اللاتينية، وبالتحديد كلاً من رونالدينيو البرازيالي ونيمار دا سيلفا.

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