انت الان تتابع خبر موعد مباراة إيران وامريكا في كأس العالم القنوات الناقلة .. شوفها من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي باستخدام محرك البحث الشهير جوجل خلال الدقائق الماضية حول موعد مباراة إيران وامريكا في كأس العالم فيفا قطر 2022.ويلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء نظيره الإيراني، ضمن موجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم التي تضم كلا من أمريكا وإيران وويلز وإنجلترا.

موعد مباراة إيران وامريكا في كأس العالم: