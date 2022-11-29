انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. كل الماتشات النهاردة مهمة متفوتهاش والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبير من الاشخاص يومياً عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة في كأس العالم قطر 2022، وذلك لانه يشارك فيه الكثير من المنتخبات الذين يقدمون الكثير من المباريات الرائعة والتي تتميز بأنها تحمل الإثارة والمتعة الكثيرة.
مباريات اليوم بين جميع الفرق
وتستمر جميع المباريات في منافسات بطولة كأس العالم 2022، وتقدم اليوم الثلاثاء عدد كبير من المباريات الهامة والمنتظرة في اليوم العاشر من مونديال قطر، وتوجد 4 مباريات اليوم تعد من أبرز واقوى الماتشات التي تحمل الكثير من الإثارة والمتعة بشكل مستمر وينتظرها الجميع.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|قطر – هولندا
|17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 1 Max
|السنغال – الإكوادور
|17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 2 Max
|إنجلترا – ويلز
|21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 1 Max
|إيران – الولايات المتحدة
|21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 2 Max