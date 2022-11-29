موعد مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022، منتخب قطر الأول لكرة القدم مع منتخب هولندا ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الأولي على أرضية ملعب البيت بالعاصمة الدوحة.ويسعى العنابي القطري لحفظ ماء الوجه أمام هولندا خاصة بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام كلا من السنغال والإكوادور، مما جعله من أولي المنتخبات التي تودع البطولة مع منتخب كندا

موعد مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022: