متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا اليوم بكأس العالم 2022 هدف أول لغانا

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عمر شويل - جدة متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا ضمن مباريات كأس العالم 2022 في دور المجموعات كما ستكون . مباراة اليوم كأس العالم كوريا الجنوبية ضد غانا ستنقل أحداثها علي ملعب المدينة التعليمية بالدوحة . كوريا الجنوبية وغانا مباراتهم اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات . كما ستكون مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا جنباً إلي جنب مع مباريات كأس العالم . الخاصة بمنتخبات البرتغال و أوروجواي . وقام مدرب منتخب غانا اليوم بتصريح أن منتخب غانا يسعى إلي إصراره علي تحقيق . فوزه علي منتخب كوريا الجنوبية في مباراة اليوم وذلك . لأنه الأمل الوحيد أمام منتخب غانا ليتأهل بفوزه علي كوريا الجنوبية للدور التالي من مباريات . كأس العالم وعبر السطور القادمة من المقال الجديد “بموقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل .

متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا

تنطلق مباراة غانا وكوريا الجنوبية كأس العالم والتي يخوضها منتخب البلاك ستارز بعد أن تمت هزيمته في . مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2022 أمام منتخب البرتغال . كما ينعكس ذلك علي صعوبة فرصته في التأهل لعدم حصد نقاط تؤهله ولكن يبقي أمله . في موعد مباراة غانا وكوريا الجنوبية اليوم ليحقق ما قد خسره مسبقاً . كما حصد منتخب كوريا الجنوبية نقطة غالية جداً في مباراته السابقة والتي كانت نتيجتها التعادل السلبي . ضد منتخب أوروجواي كما سيخوص منتخب غانا مباراة اليوم وهو في ذيل المجموعة برصيد النقاط الخاصة به . كما أنه من المعروف منتخب البرتغال هو المتصدر في المجموعة برصيد ثلاث نقاط .

متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا

مباراة اليوم كأس العالم كوريا الجنوبية ضد غانا متحمساً لها منتخب كوريا الجنوبية لكي ما يحصد ثلاث نقاط . يضيفها لرصيد النقاط لكي ما تصبح النقاط 4 نقط لكي ما يكون بذلك باب الأمل مفتوح للتأهل . للدور التالي من كأس العالم وفي حالة تحقق ذلك ستكون المرة الأولي منذ أن صعد إلي الدور 16 منذ عام 2016 .

مباراة غانا وكوريا الجنوبية

متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا بالتشكيل الخاص بمنتخب كوريا الجنوبية كالآتي :-

حراسة مرمي كوريا الجنوبية كيم . س . ج كما أن خط الدفاع كيم جين سو ، كيم ي غ ، كيم مين جاي ، كيم مون هوان كما سيكون بخط وسط كوريا الجنوبية جونغ وو يونغ ، هوانغ أن بيون كذلك يتكون خط الهجوم سون هي م ، وو يونغ جونغ ، كون تشانغ هون ، تشو هو سونغ

مباراة غانا وكوريا الجنوبية كأس العالم وتشكيل منتخب غانا

حراسة مرمي منتخب غانا لورانس آتي جيسي كذلك سيكون خط دفاع فريق منتخب غانا طارق لمبتي ، دانيال أمارتي ، محمد ساليسو ، جيديون مينساه كما يتكون خط وسط غانا توماس بارتي ، ساليس أبدول ، محمد قدوس كذلك بجانب خط هجوم غانا أيو ، إينياكي ويليامز ، ج أيو

موعد مباراة غانا وكوريا الجنوبية

موعد مباراة غانا وكوريا الجنوبية بتوقيت مصر في تمام الثالثة عصراً .

كما تذاع مباراة كوريا الجنوبية ضد غان ا بتوقيت السعودية في الرابعة عصراً .

ا بتوقيت السعودية في الرابعة عصراً . كذلك بجانب موعد مباراة اليوم من كأس العالم بتوقيت الجزائر الثانية ظهراً .

كما يتم مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وغانا بتوقيت الأردن الثالثة عصراً .

بتوقيت الأردن الثالثة عصراً . ألا أن متابعة مباراة اليوم كوريا الجنوبية ضد غانا بتوقيت البحرين في تمام الرابعة عصراً .

كما يمكن مشاهدة مباراة غانا وكوريا الجنوبية علي قنوات بي أن سبورت الرياضية .

تردد القنوات الناقلة مباراة اليوم كأس العالم كوريا الجنوبية ضد غانا

يمكنكم متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا عبر قنوات بي أن سبورت الرياضية بالترددات التالية :-

يضاف تردد بي أن سبورت الرياضية علي نايل سات برقم 11054 ، 12604 . كما أن استقطاب القناة يكون أفقي . كذلك بجانب رقم معدل الترميز 27500 . كما أن معامل تصحيح الخطأ برقم 4/3 .

إحصائيات مباريات اليوم من كأس العالم بجانب غانا وكوريا الجنوبية

استاد الجنوب - الساعة 12:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

الكاميرون 3 - 3

VS انتهى اللقاء

صربيا 24’ N. N''Koulou -> كارت أصفر 29’ J. Castelletto -> هدف 30’ C. Bassogog -> كارت أصفر 55’ V. Aboubakar -> تبديل أول 63’ V. Aboubakar -> هدف 66’ E. M. Choupo-Moting -> هدف 67’ C. Bassogog -> تبديل ثاني 67’ G. Ondoua -> تبديل ثالث 81’ S. Oum Gouet -> تبديل رابع 81’ G. N''Koudou -> تبديل خامس 46’ S. Pavlovic -> هدف 48’ S. Milinkovic-Savic -> هدف 49’ L. Jovic -> كارت أصفر 53’ A. Mitrovic -> هدف 56’ S. Mitrovic -> تبديل أول 78’ S. Babic -> تبديل ثاني 78’ N. Radonjic -> تبديل ثالث 78’ M. Grujic -> تبديل رابع 92’ F. Djuricic -> تبديل خامس 93’ N. Milenkovic -> كارت أصفر

استاد المدينة التعليمية - الساعة 15:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

كوريا الجنوبية 2 - 3

VS 90’ الشوط الثاني

غانا 27’ Jung Woo-Young -> كارت أصفر 46’ Na Sang-Ho -> تبديل أول 57’ Lee Kang-In -> تبديل ثاني 58’ Cho Gue-Sung -> هدف 61’ Cho Gue-Sung -> هدف 77’ Kim Young-Gwon -> كارت أصفر 78’ Hwang Ui-Jo -> تبديل ثالث 92’ Kwon Kyung-Won -> تبديل رابع 21’ D. Amartey -> كارت أصفر 24’ M. Salisu -> هدف 34’ M. Kudus -> هدف 68’ M. Kudus -> هدف 73’ T. Lamptey -> كارت أصفر 78’ K. Sulemana -> تبديل أول 78’ D. Kyereh -> تبديل ثاني 78’ D. Odoi -> تبديل ثالث 83’ A. Djiku -> تبديل رابع 88’ A. Baba -> تبديل خامس

استاد 974 - الساعة 18:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

البرازيل VS

لم تبدأ بعد

سويسرا

استاد لوسيل - الساعة 21:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

البرتغال VS

لم تبدأ بعد

الأوروجواي

كوريا الجنوبية ضد غانا

سيكون لقاء كوريا الجنوبية وغانا اليوم موعد ضارباً لمواجهات منافسة محتدمة بين كوريا الجنوبية وغانا كما . سيحسم لقاء اليوم من الذي سيصعد للدور التالي كذلك بجانب أن كلا المنتخبين سيكون حريصاً بشكل كبير جداً علي حصد . الفوز بسبب أن منتخب غانا يرغب في تعويض خسارته كما أن منتخب كوريا الجنوبية يرغب في حصد رصيد نقاط أعلي . لكي ما يتأهل للدور التالي وحتماً ستكون المنافسة شديدة اليوم .

متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا اليوم بكأس العالم والتي ستنطلق في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية . والتي ستشهد منافسات محتدمة بين كوريا الجنوبية وغانا . أحرز الهدف الأول لمنتخب غانا اللاعب محمد سالسيو في الدقيقة 24 من الشوط الأول .