متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا اليوم بكأس العالم 2022 هدف أول لغانا

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عمر شويل - جدة متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا ضمن مباريات كأس العالم 2022 في دور المجموعات كما ستكون . مباراة اليوم كأس العالم كوريا الجنوبية ضد غانا ستنقل أحداثها علي ملعب المدينة التعليمية بالدوحة . كوريا الجنوبية وغانا مباراتهم اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات . كما ستكون مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا جنباً إلي جنب مع مباريات كأس العالم . الخاصة بمنتخبات البرتغال و أوروجواي . وقام مدرب منتخب غانا اليوم بتصريح أن منتخب غانا يسعى إلي إصراره علي تحقيق . فوزه علي منتخب كوريا الجنوبية في مباراة اليوم وذلك . لأنه الأمل الوحيد أمام منتخب غانا ليتأهل بفوزه علي كوريا الجنوبية للدور التالي من مباريات . كأس العالم وعبر السطور القادمة من المقال الجديد “بموقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل .
متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا
تنطلق مباراة غانا وكوريا الجنوبية كأس العالم والتي يخوضها منتخب البلاك ستارز بعد أن تمت هزيمته في . مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2022 أمام منتخب البرتغال . كما ينعكس ذلك علي صعوبة فرصته في التأهل لعدم حصد نقاط تؤهله ولكن يبقي أمله . في موعد مباراة غانا وكوريا الجنوبية اليوم ليحقق ما قد خسره مسبقاً . كما حصد منتخب كوريا الجنوبية نقطة غالية جداً في مباراته السابقة والتي كانت نتيجتها التعادل السلبي . ضد منتخب أوروجواي كما سيخوص منتخب غانا مباراة اليوم وهو في ذيل المجموعة برصيد النقاط الخاصة به . كما أنه من المعروف منتخب البرتغال هو المتصدر في المجموعة برصيد ثلاث نقاط .
متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا
مباراة اليوم كأس العالم كوريا الجنوبية ضد غانا متحمساً لها منتخب كوريا الجنوبية لكي ما يحصد ثلاث نقاط . يضيفها لرصيد النقاط لكي ما تصبح النقاط 4 نقط لكي ما يكون بذلك باب الأمل مفتوح للتأهل . للدور التالي من كأس العالم وفي حالة تحقق ذلك ستكون المرة الأولي منذ أن صعد إلي الدور 16 منذ عام 2016 .
مباراة غانا وكوريا الجنوبية
متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا بالتشكيل الخاص بمنتخب كوريا الجنوبية كالآتي :-
|حراسة مرمي كوريا الجنوبية
|كيم . س . ج
|كما أن خط الدفاع
|كيم جين سو ، كيم ي غ ، كيم مين جاي ، كيم مون هوان
|كما سيكون بخط وسط كوريا الجنوبية
|جونغ وو يونغ ، هوانغ أن بيون
|كذلك يتكون خط الهجوم
|سون هي م ، وو يونغ جونغ ، كون تشانغ هون ، تشو هو سونغ
مباراة غانا وكوريا الجنوبية كأس العالم وتشكيل منتخب غانا
|حراسة مرمي منتخب غانا
|لورانس آتي جيسي
|كذلك سيكون خط دفاع فريق منتخب غانا
|طارق لمبتي ، دانيال أمارتي ، محمد ساليسو ، جيديون مينساه
|كما يتكون خط وسط غانا
|توماس بارتي ، ساليس أبدول ، محمد قدوس
|كذلك بجانب خط هجوم غانا
|أيو ، إينياكي ويليامز ، ج أيو
موعد مباراة غانا وكوريا الجنوبية
- موعد مباراة غانا وكوريا الجنوبية بتوقيت مصر في تمام الثالثة عصراً .
- كما تذاع مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا بتوقيت السعودية في الرابعة عصراً .
- كذلك بجانب موعد مباراة اليوم من كأس العالم بتوقيت الجزائر الثانية ظهراً .
- كما يتم مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وغانا بتوقيت الأردن الثالثة عصراً .
- ألا أن متابعة مباراة اليوم كوريا الجنوبية ضد غانا بتوقيت البحرين في تمام الرابعة عصراً .
- كما يمكن مشاهدة مباراة غانا وكوريا الجنوبية علي قنوات بي أن سبورت الرياضية .
تردد القنوات الناقلة مباراة اليوم كأس العالم كوريا الجنوبية ضد غانا
يمكنكم متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا عبر قنوات بي أن سبورت الرياضية بالترددات التالية :-
- يضاف تردد بي أن سبورت الرياضية علي نايل سات برقم 11054 ، 12604 .
- كما أن استقطاب القناة يكون أفقي .
- كذلك بجانب رقم معدل الترميز 27500 .
- كما أن معامل تصحيح الخطأ برقم 4/3 .
إحصائيات مباريات اليوم من كأس العالم بجانب غانا وكوريا الجنوبية
|استاد الجنوب - الساعة 12:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022
الكاميرون
|3 - 3
VS
انتهى اللقاء
صربيا
|24’ N. N''Koulou -> كارت أصفر
29’ J. Castelletto -> هدف
30’ C. Bassogog -> كارت أصفر
55’ V. Aboubakar -> تبديل أول
63’ V. Aboubakar -> هدف
66’ E. M. Choupo-Moting -> هدف
67’ C. Bassogog -> تبديل ثاني
67’ G. Ondoua -> تبديل ثالث
81’ S. Oum Gouet -> تبديل رابع
81’ G. N''Koudou -> تبديل خامس
|46’ S. Pavlovic -> هدف
48’ S. Milinkovic-Savic -> هدف
49’ L. Jovic -> كارت أصفر
53’ A. Mitrovic -> هدف
56’ S. Mitrovic -> تبديل أول
78’ S. Babic -> تبديل ثاني
78’ N. Radonjic -> تبديل ثالث
78’ M. Grujic -> تبديل رابع
92’ F. Djuricic -> تبديل خامس
93’ N. Milenkovic -> كارت أصفر
|استاد المدينة التعليمية - الساعة 15:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022
كوريا الجنوبية
|2 - 3
VS
90’ الشوط الثاني
غانا
|27’ Jung Woo-Young -> كارت أصفر
46’ Na Sang-Ho -> تبديل أول
57’ Lee Kang-In -> تبديل ثاني
58’ Cho Gue-Sung -> هدف
61’ Cho Gue-Sung -> هدف
77’ Kim Young-Gwon -> كارت أصفر
78’ Hwang Ui-Jo -> تبديل ثالث
92’ Kwon Kyung-Won -> تبديل رابع
|21’ D. Amartey -> كارت أصفر
24’ M. Salisu -> هدف
34’ M. Kudus -> هدف
68’ M. Kudus -> هدف
73’ T. Lamptey -> كارت أصفر
78’ K. Sulemana -> تبديل أول
78’ D. Kyereh -> تبديل ثاني
78’ D. Odoi -> تبديل ثالث
83’ A. Djiku -> تبديل رابع
88’ A. Baba -> تبديل خامس
|استاد 974 - الساعة 18:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022
البرازيل
|VS
لم تبدأ بعد
سويسرا
|استاد لوسيل - الساعة 21:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022
البرتغال
|VS
لم تبدأ بعد
الأوروجواي
كوريا الجنوبية ضد غانا
سيكون لقاء كوريا الجنوبية وغانا اليوم موعد ضارباً لمواجهات منافسة محتدمة بين كوريا الجنوبية وغانا كما . سيحسم لقاء اليوم من الذي سيصعد للدور التالي كذلك بجانب أن كلا المنتخبين سيكون حريصاً بشكل كبير جداً علي حصد . الفوز بسبب أن منتخب غانا يرغب في تعويض خسارته كما أن منتخب كوريا الجنوبية يرغب في حصد رصيد نقاط أعلي . لكي ما يتأهل للدور التالي وحتماً ستكون المنافسة شديدة اليوم .
متابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا اليوم بكأس العالم والتي ستنطلق في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية . والتي ستشهد منافسات محتدمة بين كوريا الجنوبية وغانا . أحرز الهدف الأول لمنتخب غانا اللاعب محمد سالسيو في الدقيقة 24 من الشوط الأول .
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