كأس العالم اليوم الـ 9 اليوم الأخير الذي تتوزع فيه أربع مباريات بالتساوي

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عمر شويل - جدة كأس العالم اليوم الـ 9 أيها الناس إنه – اليوم الأخير- الذي تتوزع فيه أربع مباريات بالتساوي. حيث تواجه الكاميرون صربيا، وتواجه البرازيل سويسرا، وتواجه البرتغال مع أوروجواي. إنه أتعس وقت في كأس العالم قطر 2022. نعم، بدءًا من يوم الثلاثاء، ستقام مباريات المجموعة بشكل متزامن قبل مراحل خروج المغلوب. استمتع بجنون اليوم الأخير من ظهر إلى ظهر إلى ظهر بينما يمكنك ذلك. بدأنا مواجهة الكاميرون مع صربيا في المجموعة السابعة صباحًا، قبل مواجهة كوريا الجنوبية وغانا في المجموعة الثامنة وقت الغداء. وتعود المجموعة السابعة مع البرازيل وسويسرا قبل مواجهة البرتغال مع أوروجواي في وقت الذروة.

الكاميرون ضد صربيا في كأس العالم اليوم الـ 9

تلتقي الكاميرون وصربيا في معركة الخاسرين من المجموعة السابعة في الجولة السابعة. سقطت الأسود التي لا تقهر بهدف من بريل إمبولو عندما واجهوا سويسرا ، في حين أن هدفين لا يُنسى من ريتشارليسون شهد إسقاط النسور. لن تؤدي خسارة أي من الجانبين بالضرورة إلى إنهاء آمالهم في الوصول إلى مراحل خروج المغلوب ، لكنها بالتأكيد ستشهد تحديقهم في فوهة الإقصاء.

كوريا الجنوبية مع غانا كأس العالم اليوم الـ 9

يمكن لكوريا الجنوبية أن تخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2010 بفوزها على غانا. بعد التعادل مع أوروجواي في الجولة الأولى ، سيرى محاربو تايغوك هذه المباراة على أنها أكبر فرصة لهم للحصول على ثلاث نقاط. لكن النجوم السوداء ستكون على استعداد للذهاب بعد انتصار خاص بهم بعد أن خاضوا معركة واحدة ضد البرتغال ، ولم يهزموا إلا بصعوبة.

البرازيل ضد سويسرا كأس العالم اليوم الـ 9

تلتقي البرازيل وسويسرا في دور المجموعات للبطولة الثانية على التوالي لكأس العالم. افتتح الفريقان حملتيهما في 2018 بالتعادل بعد أن ألغى ستيفن زوبر هدفًا من فيليب كوتينيو. سيؤدي فوز أي من الجانبين هنا إلى حجز مكانهما في دور الـ16.

البرتغال ضد أوروجواي

ستخرج البرتغال للثأر لخسارتها في 2018 أمام أوروجواي بفوزها في دور المجموعات في المباراة النهائية يوم الإثنين. شهدت ثنائية إدينسون كافاني على كلا جانبي هدف التعادل لبيبي أن يتخلص لا سيليست من كريستيانو رونالدو ويخرج من البطولة الأخيرة في دور الـ16. سيعود السيليكاو إلى الأدوار الإقصائية بثلاث نقاط ، لكن أوروجواي قد تكون على وشك الإقصاء المبكر بالهزيمة.

نتائج المباريات

يمكنكم متابعة المباريات على تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022، ويتم تحديث نتائج المباريات خلال الجدول أدناه

استاد الجنوب - الساعة 12:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

الكاميرون 3 - 3

VS انتهى اللقاء

صربيا 24’ N. N''Koulou -> كارت أصفر 29’ J. Castelletto -> هدف 30’ C. Bassogog -> كارت أصفر 55’ V. Aboubakar -> تبديل أول 63’ V. Aboubakar -> هدف 66’ E. M. Choupo-Moting -> هدف 67’ C. Bassogog -> تبديل ثاني 67’ G. Ondoua -> تبديل ثالث 81’ S. Oum Gouet -> تبديل رابع 81’ G. N''Koudou -> تبديل خامس 46’ S. Pavlovic -> هدف 48’ S. Milinkovic-Savic -> هدف 49’ L. Jovic -> كارت أصفر 53’ A. Mitrovic -> هدف 56’ S. Mitrovic -> تبديل أول 78’ S. Babic -> تبديل ثاني 78’ N. Radonjic -> تبديل ثالث 78’ M. Grujic -> تبديل رابع 92’ F. Djuricic -> تبديل خامس 93’ N. Milenkovic -> كارت أصفر

استاد المدينة التعليمية - الساعة 15:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

كوريا الجنوبية 2 - 3

VS انتهى اللقاء

غانا 27’ Jung Woo-Young -> كارت أصفر 46’ Na Sang-Ho -> تبديل أول 57’ Lee Kang-In -> تبديل ثاني 58’ Cho Gue-Sung -> هدف 61’ Cho Gue-Sung -> هدف 77’ Kim Young-Gwon -> كارت أصفر 78’ Hwang Ui-Jo -> تبديل ثالث 92’ Kwon Kyung-Won -> تبديل رابع 21’ D. Amartey -> كارت أصفر 24’ M. Salisu -> هدف 34’ M. Kudus -> هدف 68’ M. Kudus -> هدف 73’ T. Lamptey -> كارت أصفر 78’ K. Sulemana -> تبديل أول 78’ D. Kyereh -> تبديل ثاني 78’ D. Odoi -> تبديل ثالث 83’ A. Djiku -> تبديل رابع 88’ A. Baba -> تبديل خامس

استاد 974 - الساعة 18:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

البرازيل VS

لم تبدأ بعد

سويسرا