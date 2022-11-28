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عمر شويل - جدة كيف يمكن أن تتأهل البرازيل لمراحل خروج المغلوب في كأس العالم قطر 2022؟ ستجد دائمًا البرازيل محفورة في قائمة المفضلة في كل مسابقة يشاركون فيها. البلد الوحيد الذي يظهر في كل نسخة من كأس العالم، يأتي فريق تيتي إلى بطولة 2022 هناك مع أفضل الفرق في العالم. مع سجل رائع من المستوى الذي قاد إلى المنافسة وتشكيلة رائعة، فإن مشاركتهم في الجولات الأخيرة في قطر تبدو حتمية. إذن، كيف يمكن للبرازيل أن تتأهل فعليًا لمراحل خروج المغلوب في كأس العالم؟ حسنا دعنا نري.

البرازيل في كأس العالم حتى الآن

كانت البرازيل ستدخل كأس العالم 2022 وتتوقع رقماً قياسياً بنسبة 100٪ من مجموعة تأتي فيها منافساتها في شكل صربيا وسويسرا والكاميرون. بدأت جهودهم في تحقيق ذلك بداية مثالية بانتصار جيد في الجولة الأولى على صربيا بقيادة دراجاين ستويكوفيتش. ما كان اختبارًا صارمًا بشكل لا يصدق ضد فريق صربي صارم وبدني وموهوب انتهى بفوز صعب 2-0 بفضل هدفي ريتشارليسون الدوليتين الثامن عشر والتاسع عشر. ولدت كاسحة الجليد الخاصة به على مدار الساعة من إدراك صياد في منطقة الجزاء بينما كان هدفه الثاني عبارة عن جهد بهلواني مذهل، حيث أنهى عرضية فينيسيوس جونيور بلمسة رائعة وركلة فوق مستوى الرأس ليختتم أداءً قويًا ضد منافس خادع ويحقق فوزًا مرضيًا.

مباريات البرازيل المتبقية في كأس العالم

مع خسارة مباراة واحدة، يتبقى لفريق تيتي مباراتان في المجموعة السابعة. لا يزال يتعين على البرازيل أن تلعب مع سويسرا قبل أن تختتم المجموعة ضد الكاميرون. بدأ هذان الفريقان حملتيهما ضد بعضهما البعض. حيث سجل بريل إمبولو المولود في الكاميرون الهدف الوحيد ليمنح المنتخب السويسري الفوز 1-0.

كيف يمكن أن تتأهل البرازيل لمراحل خروج المغلوب في كأس العالم؟

سيكون الفوز في اليوم الثاني كافيًا لإرسال البرازيل إلى دور الـ16 الأخيرة من المسابقة. في حين أن ميزة فارق الأهداف اللاحقة من المرجح أن تجعل تلك النقاط الست كافية لإرسالها إلى المجموعة الفائزة. لا تعتقد أن هذا من شأنه أن يردعهم عن الكفاح. ليهزم الكاميرون بعد ذلك. التعادل مع السويسريين سيظل يرى في قمة المجموعة السابعة قبل الجولة الثالثة. ومع ذلك، فإن مباراتهم النهائية ضد الكاميرون ستمثل فوزًا لا بد منه لضمان أوراق اعتمادهم كفائزين بالمجموعة في دور الـ16، أو حتى فوزًا لا بد منه للتأهل إذا فازت صربيا أو الكاميرون بالنقاط الثلاث في مباراتهم. بطبيعة الحال، فإن الهزيمة أمام سويسرا أمر محتمل – وهذا من شأنه أن يضع السويسري في صدارة المجموعة السابعة ويترك تأهل صاحب المركز الثاني مفتوحًا أمام أي فريق في المجموعة. ومع ذلك، بعد أن تغلبت البرازيل للتو على الصرب، من يرى أن هذا يحدث؟

جدول مباريات اليوم

إليكم جدول مباريات اليوم والذي يتم تحديثه بشكل لحظي بنتائج المباريات يومياً

استاد الجنوب - الساعة 12:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

الكاميرون 3 - 3

VS انتهى اللقاء

صربيا 24’ N. N''Koulou -> كارت أصفر 29’ J. Castelletto -> هدف 30’ C. Bassogog -> كارت أصفر 55’ V. Aboubakar -> تبديل أول 63’ V. Aboubakar -> هدف 66’ E. M. Choupo-Moting -> هدف 67’ C. Bassogog -> تبديل ثاني 67’ G. Ondoua -> تبديل ثالث 81’ S. Oum Gouet -> تبديل رابع 81’ G. N''Koudou -> تبديل خامس 46’ S. Pavlovic -> هدف 48’ S. Milinkovic-Savic -> هدف 49’ L. Jovic -> كارت أصفر 53’ A. Mitrovic -> هدف 56’ S. Mitrovic -> تبديل أول 78’ S. Babic -> تبديل ثاني 78’ N. Radonjic -> تبديل ثالث 78’ M. Grujic -> تبديل رابع 92’ F. Djuricic -> تبديل خامس 93’ N. Milenkovic -> كارت أصفر

استاد المدينة التعليمية - الساعة 15:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

كوريا الجنوبية 2 - 3

VS 90’ الشوط الثاني

غانا 27’ Jung Woo-Young -> كارت أصفر 46’ Na Sang-Ho -> تبديل أول 57’ Lee Kang-In -> تبديل ثاني 58’ Cho Gue-Sung -> هدف 61’ Cho Gue-Sung -> هدف 77’ Kim Young-Gwon -> كارت أصفر 78’ Hwang Ui-Jo -> تبديل ثالث 92’ Kwon Kyung-Won -> تبديل رابع 21’ D. Amartey -> كارت أصفر 24’ M. Salisu -> هدف 34’ M. Kudus -> هدف 68’ M. Kudus -> هدف 73’ T. Lamptey -> كارت أصفر 78’ K. Sulemana -> تبديل أول 78’ D. Kyereh -> تبديل ثاني 78’ D. Odoi -> تبديل ثالث 83’ A. Djiku -> تبديل رابع 88’ A. Baba -> تبديل خامس

استاد 974 - الساعة 18:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

البرازيل VS

لم تبدأ بعد

سويسرا