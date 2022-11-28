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عمر شويل - جدة المانيا تنتزع التعادل 1-1 مع اسبانيا في المجموعة الخامسة من كأس العالم قطر 2022. تزداد نهائيات كأس العالم اشتعالاً مع انتقالها إلى المباريات النهائية في دور المجموعات.على الرغم من أنه يوجد الكثير للعب من أجله في كافة المجموعات الثمان، لكن تبدو المجموعة E أكثر تنافسية. في مبارة أمس قام البدلاء بسرقة العرض، إذ انتزعت المانيا التعادل 1-1 مع إسبانيا في مباراة الأمس، ذلك فقط للحفاظ على طموحاتهم للوصول إلى مراحل خروج المغلوب. في بداية مفتوحة، حصل الفريقين على حد سواء على فرص للتسجيل في وقت مبكر من المباراة .

سيطرة اسبانيا في الشوط الأول

استقر الشوط الأول بسرعة على إيقاع سيطرة وهيمنة اسبانيا على الحيازة، واختارت ألمانيا ضغطاتها بتركيز وعناية. ظهرت إسبانيا ضعيفة أحياناً، حيث كانت تستغرق الكثير من الوقت للحفاظ على الكرة في الخلف ووقعت بها. لكن حصلوا في النهاية، حصلوا على ركلة حرة من تسلل والتي ضمنت دخولهم إلى مستوى الشوط الأول.

ألمانيا تستعيد هيمنتها في الشوط الثاني

أبرز دي مانشافت منتخبه الأسباني في المراحل الأولى من الشوط الثاني، لكن استدعى لويس إنريكي مقاعد البدلاء كي يمنح لا روجا المزيد من الدفع الهجومي. وبالفعل عمل ذلك في مصلحتهم، حيث قام لا روجا بتولي القيادة ونجح في استعادة السيطرة على اللعبة. في الناحية الأخر قامت ألمانيا بتبديلاتها الخاصة، ولم يكن من المحتمل أن يطلق البطل نيكلاس فولكروج النار عليهم بالمثل ويكسبهم نقطة مهمه محتملة.

شهد التغييرات بداية قوية، إذ أنه بعد 7 دقائق فقط، سدد مانويل نوير تسديدة قوية من خلال داني أولمو على العارضة. مباشرة تراجعت ألمانيا عن الطرف الآخر، أجبرت أوناي سيمون على اتخاذ إجراء ضد سيرج جنابري والتي في النهاية تم الإبلاغ عنها بسبب التسلل.

على شكل خط وسط، بدأت تظهر الأنماط في لعبة شطرنج. وإسبانيا تهيمن على الكرة، في حين أن ألمانيا تضغط بشكل فعال قبل محاولة اللعب بسرعة وتحافظ على شكل منضبط على الأرض.

هدف غير محسوب من قام أنطونيو روديجر

عند تبديل اللعب،كان فريق لويس إنريكي يشعر بالبهجة عند العودة إلى نصف المساحة، لكنه ظهر ضعيفًا حيث وقع في فخ نظام التسعة الكاذب لـ Hansi Flick. بركلة حرة في الدقيقة 40، قام أنطونيو روديجر بالتسجيل في شباك ألمانيا، لكن وللأسف كان هدفه بداعي التسلل ؛ تحذير لإسبانيا، التي ضُبطت بسبب تدافع سيئ وخطير. نتج عن ذلك فتح ما تبقى من النصف الأول، لكن أي من الطرفين، لم يستطع المضي قدمًا.

كان سايمون في بعض الأحيان حريصًا جدًا على اللعب بعيدًا عن المدافعين وكاد أن يمنح ألمانيا فرصة قبل مرور ساعة، عندما ابتلع الخصم تمريرته إلى بيدري. قام Ilkay Gundogan بتسريحه في Joshua Kimmich، لكن تم إنقاذ جهده الأول.

ألفارو موراتا يسجل الهدف الأول للمباراة

بعد دقائق، قام البديل ألفارو موراتا بجولة رائعة عبر مقدمة منطقة الجزاء ليسدد كرة عرضية بذكاء خلف مانويل نوير، ليمنح إسبانيا التقدم 1-0 الذي كان يستحقه في أغلب الأحيان. كانت ألمانيا الآن في مأزق. أخيرًا تم استدعاء فليك مقاعد الاحتياطي بينما كان الوقت يمر، وقد أعادهم إلى القدم الأمامية.

المانيا تنتزع التعادل 1-1 مع اسبانيا

قبل مرور أقل من 10 دقائق من اللعب، انطلق جمال موسيالا وأخذ الكرة له يشق طريقه نحو المرمى قبل فولكروج وأحرز هدفاً بسقف الشباك 1-1. لا تزال نقطة واحدة غير مثالية وتترك دي مانشافت وفريقه الأسباني بحاجة إلى الفوز على كوستاريكا التي تغلبت على اليابان 1ـ 0، لكنها أكثر إيجابية من احتمال أنها ستتأهل إلى الدور النهائي بدون نقاط.

جدول مباريات كأس العالم قطر 2022

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استاد الجنوب - الساعة 12:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

الكاميرون 3 - 3

VS انتهى اللقاء

صربيا 24’ N. N''Koulou -> كارت أصفر 29’ J. Castelletto -> هدف 30’ C. Bassogog -> كارت أصفر 55’ V. Aboubakar -> تبديل أول 63’ V. Aboubakar -> هدف 66’ E. M. Choupo-Moting -> هدف 67’ C. Bassogog -> تبديل ثاني 67’ G. Ondoua -> تبديل ثالث 81’ S. Oum Gouet -> تبديل رابع 81’ G. N''Koudou -> تبديل خامس 46’ S. Pavlovic -> هدف 48’ S. Milinkovic-Savic -> هدف 49’ L. Jovic -> كارت أصفر 53’ A. Mitrovic -> هدف 56’ S. Mitrovic -> تبديل أول 78’ S. Babic -> تبديل ثاني 78’ N. Radonjic -> تبديل ثالث 78’ M. Grujic -> تبديل رابع 92’ F. Djuricic -> تبديل خامس 93’ N. Milenkovic -> كارت أصفر

استاد المدينة التعليمية - الساعة 15:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

كوريا الجنوبية 2 - 3

VS 90’ الشوط الثاني

غانا 27’ Jung Woo-Young -> كارت أصفر 46’ Na Sang-Ho -> تبديل أول 57’ Lee Kang-In -> تبديل ثاني 58’ Cho Gue-Sung -> هدف 61’ Cho Gue-Sung -> هدف 77’ Kim Young-Gwon -> كارت أصفر 78’ Hwang Ui-Jo -> تبديل ثالث 92’ Kwon Kyung-Won -> تبديل رابع 21’ D. Amartey -> كارت أصفر 24’ M. Salisu -> هدف 34’ M. Kudus -> هدف 68’ M. Kudus -> هدف 73’ T. Lamptey -> كارت أصفر 78’ K. Sulemana -> تبديل أول 78’ D. Kyereh -> تبديل ثاني 78’ D. Odoi -> تبديل ثالث 83’ A. Djiku -> تبديل رابع 88’ A. Baba -> تبديل خامس

استاد 974 - الساعة 18:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

البرازيل VS

لم تبدأ بعد

سويسرا