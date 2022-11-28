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عمر شويل - جدة مباريات كأس العالم اليوم قطر 2022 ، تستمر متعة كرة القدم مع منافسات كأس العالم للمنتخبات فيفا قطر 2022 ، وتقام مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة ، بين منتخبارت بلجيكا في مواجهة المغرب ، ثم لقاء اسبانيا وألمانياً ، ثم لقاء اليابان وكوستاريكا ، ثم مواجهة كرواتيا وكندا ، وتقام مباريات الأحد 27 نوفمبر 2022 من نهائيات كأس العالم 2022 علي ملعبي أحمد بن علي ثم ستاد الثمامة ، ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهراً ثم الثالثة عصراً ، ثم السادسة مساءً ، ثم أخر لقاءات اليوم في التاسعة مساءً ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي مواعيد المباريات ونتائج المجموعتين E ، F ، و تشكيل فريق المغرب العربي الشقيق.

مباريات كأس العالم اليوم قطر 2022

من خلال جدول كأس العالم 2022 قطر بالمواعيد ، ثم تشهد مواجهات الأحد 27 / 11 / 2022 مواجهات نارية في المجموعتين 5 و 6 :

تغلبت كوستاريكا علي اليابان بهدف دون رد في لقاء الثانية عشر ظهراً. ثم فازت المغرب علي بلجيكا بنتيجة 2/0 في لقاء الثالثة عصراً. ثم يقام لقاء كرواتيا وكندا في السادسة مساءً. ثم لقاء ناري يجمع أسبانيا و الماكينات الألمانية في التاسعة مساءً.

ثم تستمر مباريات كأس العالم اليوم قطر 2022 مع متعة متصلة لعشاق كرة القدم.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022

وفق احصاءات الفيفا لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 FIFA WORLD CUP

استاد الجنوب - الساعة 12:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

الكاميرون 3 - 3

VS انتهى اللقاء

صربيا 24’ N. N''Koulou -> كارت أصفر 29’ J. Castelletto -> هدف 30’ C. Bassogog -> كارت أصفر 55’ V. Aboubakar -> تبديل أول 63’ V. Aboubakar -> هدف 66’ E. M. Choupo-Moting -> هدف 67’ C. Bassogog -> تبديل ثاني 67’ G. Ondoua -> تبديل ثالث 81’ S. Oum Gouet -> تبديل رابع 81’ G. N''Koudou -> تبديل خامس 46’ S. Pavlovic -> هدف 48’ S. Milinkovic-Savic -> هدف 49’ L. Jovic -> كارت أصفر 53’ A. Mitrovic -> هدف 56’ S. Mitrovic -> تبديل أول 78’ S. Babic -> تبديل ثاني 78’ N. Radonjic -> تبديل ثالث 78’ M. Grujic -> تبديل رابع 92’ F. Djuricic -> تبديل خامس 93’ N. Milenkovic -> كارت أصفر

استاد المدينة التعليمية - الساعة 15:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

كوريا الجنوبية 2 - 3

VS 90’ الشوط الثاني

غانا 27’ Jung Woo-Young -> كارت أصفر 46’ Na Sang-Ho -> تبديل أول 57’ Lee Kang-In -> تبديل ثاني 58’ Cho Gue-Sung -> هدف 61’ Cho Gue-Sung -> هدف 77’ Kim Young-Gwon -> كارت أصفر 78’ Hwang Ui-Jo -> تبديل ثالث 92’ Kwon Kyung-Won -> تبديل رابع 21’ D. Amartey -> كارت أصفر 24’ M. Salisu -> هدف 34’ M. Kudus -> هدف 68’ M. Kudus -> هدف 73’ T. Lamptey -> كارت أصفر 78’ K. Sulemana -> تبديل أول 78’ D. Kyereh -> تبديل ثاني 78’ D. Odoi -> تبديل ثالث 83’ A. Djiku -> تبديل رابع 88’ A. Baba -> تبديل خامس

استاد 974 - الساعة 18:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

البرازيل VS

لم تبدأ بعد

سويسرا

استاد لوسيل - الساعة 21:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

البرتغال VS

لم تبدأ بعد

الأوروجواي

مباريات يوم الأحد 27 نوفمبر في كأس العالم 2022

تستمر مباريات كأس العالم اليوم قطر 2022 ، ثم تقام اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 4 مواجهات من العيار الثقيل :

اللقاء الأول مباريات كأس العالم اليوم قطر 2022 : اليابان × كوستاريكا : 12 ظهرا ، ملعب أحمد بن على ، المجموعة الخامسة. ثم يذاع على قنوات : beIN Sports HD 1 Max ، Alkass EXTRA One HD ، Alkass EXTRA TWO HD.

ثم المباراة الثانية : بلجيكا × المغرب : 3 عصرا ، ملعب الثمامة ، المجموعة السادسة. ثم ينقل عبر على قنوات : beIN Sports HD 1 Max ، beIN Sports HD 2 Max.

ثم المواجهة الثالثة : كرواتيا × كندا : 6 مساء ، ملعب خليفة الدولى ، المجموعة السادسة. ثم يبث اللقاء على قنوات : beIN Sports HD 2 Max ، Alkass EXTRA One HD ، Alkass EXTRA TWO HD.

ثم اللقاء الرابع : إسبانيا × ألمانيا : 9 مساء ، ملعب البيت ، المجموعة الخامسة. ثم تنقل عبر قنوات : beIN Sports Connect ، Alkass EXTRA One HD ، Alkass EXTRA TWO HD.



تشكيل المنتخب المغربي كأس العالم 2022

يمكن التعرف علي ترتيب كأس العالم فيفا قطر 2022 عبر موقعنا ، ونتعرف علي تشكيل منتخب المغرب كالآتي :

حراسة المرمى : منير المحمدي.

ثم خط الدفاع : نصير مزراوي، رومان سايس، نايف اكرد، أشرف حكيمي.

ثم خط الوسط : سليم أملاح، سفيان امرابط، عز الدين أوناحي.

ثم خط الهجوم : سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري

وقد تغلب المنتخب المغربي علي المصنف الثاني عالميا بلجيكا 2/0.

مباريات يوم الأثنين 28-11-2022