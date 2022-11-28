انت الان تتابع خبر اعترافات المتهمة بإقامة علاقة غير شرعية مع عضو اتحاد الكرة: صورت العلاقة ببورسعيد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الزوجة المتهمة بابتزاز مسئول في عضو اتحاد الكرة المصري، بالعديد من الفيديوهات الغير أخلاقية وأنها متزوجة عرفي من زوجها وهي تعرفت عليه منذ حوالي عام، وأثارت ضجة كبيرة في الأيام الأخيرة.

نص اعترافات المتهممة بخيانة زوجها

واعترفت المتهمة قائلة “وعدني أنه ممكن يلاقي ليا شغل، وأنا كلمته وسألته على شغل ليا وقالي إنه هيدور لي على شغل وبعدين طلب مني أقابله في مدينه نصر وفعلا روحت و قابلته في بيته واتعرف عليا ووعدني أنه يدور لي على شغل و كنت بكلمه كل فترة عشان أشوفه عمل لي إيه في موضوع الشغل وكلمته في مرة فقالي تعالي البيت”.

واستكملت قائلة “وقتها ماكنش في حد في البيت وبدء بالتحرش بى وقالي مت

المتهمة تصور العلاقة الغير شرعية في بورسعيد

وأضافت قائلة “وفي شهر يونيو 2021 كلمني و قالي أنه مسافر بورسعيد، وهيقعد هناك يومين، مع مراته و بنته وأحفاده و أن هما هينزلوا القاهرة، و طلب مني إني أسافر له بورسعيد عشان نعمل علاقة مع بعض، و أنا وافقت، وفي خلال الفترة دي وقبل ما أسافر حصلت خناقه ما بینا، ولقيت معاملته أتغيرت معايا فأنا قررت إني لما أسافر هصور وأحنا بنعمل العلاقة مع بعض وفعلاً سافرت وحطيت التليفون قدام السرير وصورت إلي حصل بينا”.

وتابعت قائلة “طلبت منه تاني يوم إني ارجع القاهرة، بس موافقتش وخدني ورجعنا القاهرة، وكان زعلان مني، وبعدين والدي أتحبس خلال الفترة دي، وأنا طلبت منه فلوس و كان رافض يديني الفلوس فعرفته إني مصورة العلاقة وبعتله صور لينا، وقتها اتفق معايا انه يقابلني في بورسعيد واداني ساعة غالية ثمنها 8 آلاف جنيه، و مسحت الصور والفيديوهات قدامه”.

وقالت ” رجعت الصور والفيديوهات تاني، وهو فضل يطمن عليا من وقت للثاني لحد ما جيت في يوم كلمته و قلت له إني تعبانة و قالي إنه هيبعتلي ألف جنيه عشان أروح أكشف و أشوف أنا مالي وفعلاً بعتلي الفلوس وروحت عملت تحاليل لقيت نفسي حامل فخدت واحدة صاحبتي أسمها أسماء ورحنا له المنزل و مراته اللي فتحت لينا الباب”.

م مع بعض بعدها، وهو كان عايز يعمل علاقة معايا، وأنا مكنش عندي مانع على أساس أنه يجيبلي شقه ومشروع أصرف منه”.