انت الان تتابع خبر نتائج مباريات اليوم الأحد في المونديال.. فوز المغرب وتعادل إسبانيا وألمانيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقيمت اليوم الأحد 4 مباريات في الجولة الثانية بالمجموعتين الخامسة والسادسة من مجموعات بطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.ففي المجموعة الخامسة، حقق منتخب كوستاريكا فوز بهدف دون رد على حساب منتخب اليابان، ليحافظ المنتخب القادم من أمريكا الوسطى على حظوظه في المونديال ويستفيق من الهزيمة بسباعية نظيفة من إسبانيا في الجولة الأولى.

وفي نفس المجموعة تعادل منتخبي إسبانيا وألمانيا بهدف لهدف، ليحافظ الألمان على حظوظهم في التأهل لدور الـ16.

1- إسبانيا 4 نقاط

2- اليابان 3 نقاط

3- كوستاريكا 3 نقاط

4- ألمانيا نقطة واحدة

وفي المجموعة السادسة، حقق منتخب المغرب فوز غال على حساب منتخب بلجيكا بهدفين دون رد، ليقترب أسود الأطلس من التأهل لدور الـ16.

بينما حقق منتخب كرواتيا فوز كبير على منتخب كندا بنتيجة 4-1، ليغادر المنتخب القادم من أمريكا الشمالية المونديال بعد هزيمتين.

المغرب في الجولة الأخيرة سيلتقي مع كندا في لقاء الأمل للمغاربة بتصدر المجموعة في حالة الفوز مع تعادل أو هزيمة كرواتيا أمام بلجيكا.

ترتيب المجموعة السادسة

1- كرواتيا 4 نقاط

2- المغرب 4 نقاط

3- بلجيكا نقطة واحدة

4- كندا بلا نقاط