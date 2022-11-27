انت الان تتابع خبر بعد تجاوز المقاولون العرب في الكأس.. موعد مباراة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تجاوز الأهلي عقبة المقاولون العرب، في ربع نهائي بطولة كأس مصر وصعد للدور نصف النهائي في نسخة البطولة لموسم 2021/2022.وعادت الحياة لملاعب الكرة المصرية بعد فترة من التوقف لظروف إقامة مباراة منتخبي مصر وبلجيكا، لتقام مباريات بطولة كأس مصر.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في مباراة استمرت 120 دقيقة.

كريم فؤاد تقدم للأهلي في الدقيقة 68 ثم تعادل للمقاولون العرب، المهاجم النيجيري جون أوكولي في الدقيقة 75.

وحسم الأهلي المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 وتألق محمد الشناوي في التصدي لركلة المقاولون العرب الأخيرة، ليصعد بفريق لنصف النهائي ويضرب المارد الأحمر موعد مع فريق سموحة السكندري.

الأهلي سيعود لمباريات الدوري الممتاز بعد أن انتهى من مهمة الكأس وصعد للدور نصف النهائي لمقابلة سموحة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

المباراة المقبلة للشياطين الحمر ستكون بمواجهة فريق طلائع الجيش في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز وستقام المباراة يوم الجمعة 2 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.