انت الان تتابع خبر قائمه الاهلي لمواجهه المقاولون العرب .. غياب 5 لاعبين من التشكيل الأساسي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام عدد من عشاق المارد الأحمر داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي بالبحث خلال الدقائق الماضية حول قائمه الاهلي لمواجهه المقاولون العرب في كأس مصر.ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المقاولون العرب في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر للموسم الماضي على أرضية ملعب وي السلام مع دقات الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمه الاهلي لمواجهه المقاولون العرب:

ويغيب عن قائمة الأهلي في هذه المباراة التي لا تقبل القسمة على أثنين كلا من حمدي فتحي، ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف بسبب الإصابة وعدم اكتمال شفائهم، فيما يغيب علي معلول بسبب مشاركته مع منتخب تونس في كأس العالم 2022.