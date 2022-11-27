موعد مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022، منتخب المغرب الأول مع منتخب بلجيكا على أرضية ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهة الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022وتضم المجموعة الثالثة منتخبات كلا من المغرب وكرواتيا وبلجيكا وكندا، حيث أنه من المقرر أن يلتقي كرواتيا وكندا مساء اليوم أيضاً على أرضية ملعب خليفة الدولي

موعد مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022: