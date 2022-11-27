جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. لقاءات على صفيح ساخن النهاردة

رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة حالياً عن جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وهو اليوم الثامن الخاص ببطولة كأس العالم في قطر 2022، وهي من أبرز الأشياء الأساسية التي يحب متابعتها الجميع.
جدول مباريات اليوم الأحد كأس العالم 2022
اليابان- كوستاريكا
القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم اليوم
Alkass EXTRA TWO HD
Arryadia TNT HD
Alkass EXTRA One HD
beIN Sports HD 2 Max
beIN Sports HD
beIN Sports HD 1 Max
Rai 1
NPO 1
Sport TV1 Portugal
Match Football 1
ANT 1 (Greece)
BBC One
Diema
MRT 1 Macedonia
ORF 1 Austria HD
RTP 1
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
Slovenia TV2 HD
TV4 Sweden
TVE La 1 HD
RTE Two
HRT 2 HD
CT Sport
RTS 1 Senegal
RTBF La Une
RTS 1 Serbia
YLE TV 2
ORTM
Caracol Nacional TV
Ariana National
BHT 1
een (Belgium)
Moldova 1
1TV Georgia
BNT 1 HD bulgaria
SABC 1
LTV 7 Latvia
RUV Iceland
TVR 1
beIN Sports FR HD 1
ZDF HD
TF1 HD France
TVCG 2
TVP 1 HD
RTS Deux HD
SRF zwei HD
RSI LA 2 HD
beIN Sports Fr 4 HD max
TVP Sport HD
M4 Sport HD Hungary
Match! TV
canal 5 mexico
CRTV Cameroon
ETV 2 Estonia
ZNBC TV 1
GRTS TV Gambia
beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 4 Max
KTRK Sport
KBC 1 Kenya
beIN 4K HDR
Football HD tjk
BNT 3 HD bulgaria
beIN Sports Connect
TV2 Sport 2 Norge
MATCH! Premier HD
Arena Sport 1 HD Montenegro
RTK 1 (Kosovo)
beIN Sports HD 5 Max
Diema Sport 3 HD
Arena Sport 1 HD Premium Serbia
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بلجيكا- المغرب
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الأحد 27 نوفمبر 2022،
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–
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استاد الثمامة
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كرواتيا- كندا
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الأحد 27 نوفمبر 2022،
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–
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استاد خليفة الدولي
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إسبانيا- ألمانيا
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الأحد 27 نوفمبر 2022،
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–
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استاد البيت
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الكاميرون- صربيا
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الإثنين 28 نوفمبر 2022،
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–
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استاد الجنوب
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كوريا الجنوبية- غانا
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الإثنين 28 نوفمبر 2022،
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–
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استاد المدينة التعليمية
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البرازيل- سويسرا
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الإثنين 28 نوفمبر 2022،
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–
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استاد 974
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البرتغال- أوروجواي
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الإثنين 28 نوفمبر 2022،
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–
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استاد لوسيل