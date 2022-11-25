غياب نيمار ودانيلو لنهاية دور المجموعات
أكد طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار، غياب الثنائي نيمار دا سيلفا ودانيلو، عن باقي مباريات السليساو في دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.
وقال لاسمار في تصريح لوسائل الإعلام البرازيلية اليوم الجمعة، إن نيمار تعرض لإصابة في الرباط الجانبي في كاحل الأيمن، بالإضاف إلى تورم بسيط في العظام.
بينما جاءت إصابة دانيلو الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل في الرباط الأنسي في الكاحل الأيسر لدانيلو.
وأوضح الطبيب أن الثنائي لن يلعبا مباراتي البرازيل أمام سويسرا والكاميرون في دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.
وكان نيمار قد تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة البرازيل أمام صربيا أمس، ولم يستكمل اللقاء، حيث التقطت عدسات الكاميرات اللاعب وهو يبكي على مقاعد البدلاء.
ويلاقي منتخب البرازيل نظيره السويسري، يوم الاثنين في الجولة الثانية من دور المجموعات.
بينما يلعب منتخب السليساو مباراة الكاميرون، يوم الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.
وكان المنتخب البرازيلي قد فاز على منتخب صربيا، بثنائية مقابل لاشئ، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.
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