موعد مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي مساء اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022، منتخب قطر الأول لكرة القدم مع منتخب السنغال ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولي على أرضية ملعب الثمامة بالعاصمة الدوحة.ويسعى العنابي القطري إلي مصالحة جماهيره بعد الأداء المخيب للآمال أمام الإكوادور والاستفادة من عامل الأرض والجمهور عن طريق حصد نقاط مباراة السنغال، من أجل محاوله الصعود إلي الأدوار القامة من بطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022: