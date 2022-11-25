انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. ماتشات كأس العالم تزداد خطورة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير في الوقت الحالي عن جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، وذلك يكون في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية المميزة، وتستمر الكثير من المنافسات القوية التي تجعل الجميع ينتظرها، والمباريات المنتظرة في اليوم السادس من مونديال قطر.
مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
وتتواصل الإثارة والمتعدة في المنافسات الخاصة ببطولة كأس العالم 20222، وتقام اليوم الجمعة الكثير من المباريات الهامة التي تحمل الكثير من الإثارة والمتعة المميزة، وهي التي تكون منتظرة في اليوم السادس من مونديل قطر، وتكون اليوم مباريات كل الأندية التي تحمل الإثارة والروعة في كأس العالم 2022 ويكون لحساب كلاً من المجموعتين الأولى والثانية.
جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة كأس العالم 2022
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ويلز – إيران
|12:00 مصر، 13:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|قطر – السنغال
|15:00 مصر، 16:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 2 Max
|هولندا – الإكوادور
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|إنجلترا – الولايات المتحدة
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 2 Max