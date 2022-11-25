الرياضة

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية من كأس العالم.. خلي الجدول معاك

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رياض - احمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة 25 نوفمبر، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.وستشهد مباريات الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022 عدد من المواجهات القوية.

وسقطت منتخبات كبرى في فخ الهزيمة بالجولة الأولى مثل الأرجنتين أمام السعودية وهزيمة ألمانيا أمام اليابان.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من كأس العالم بتوقيت القاهرة

الجمعة 25 نوفمبر

ويلز : إيران – الساعة 12 ظهراً

قطر : السنغال – الساعة 3 عصراً

هولندا : الإكوادور – الساعة 6 مساء

إنجلترا : أمريكا – الساعة 9 مساء

السبت 26 نوفمبر

تونس : أستراليا – الساعة 12 ظهراً

بولندا : السعودية – الساعة 3 عصراً

فرنسا : الدنمارك – الساعة 6 مساءً

الأرجنتين : المكسيك الساعة 9 مساءً

الأحد 27 نوفمبر

اليابان : كوستاريكا – الساعة 12 ظهراً

بلجيكا : المغرب – الساعة 3 عصراً

كرواتيا : كندا – الساعة 6 مساءً

إسبانيا : ألمانيا – الساعة 9 مساءً

الإثنين 28 نوفمبر

الكاميرون : صربيا – الساعة 12 ظهراً

كوريا الجنوبية: غانا – الساعة 3 عصراً

البرازيل : سويسرا – الساعة 6 مساءً

البرتغال: أوروجواي الساعة 9 مساءً

ترتيب مجموعات كأس العالم بعد الجولة الأولى

المجموعة الأولى

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المجموعة الثانية

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المجموعة الثالثة

May be an image of ‎1 person, playing a sport and ‎text that says "‎المجموعة الثالثة Inam 口物特母 SALAH.LAY 2ỉ 21 تلقى فاز تعادل خسر فارق سجل نقاط البلد 1 2 +1 SP السعودية المكسيك 0100001 بولندا 1002110 عالم المونديال الأرجنتين‎"‎‎

المجموعة الرابعة

May be an image of ‎2 people, people playing sport and ‎text that says "‎المجموعة الرابعة 0午28牌 SALAH.LAY تلقى فاز تعادل خسر سجل فارق نقاط البلد +3 3 فرنسا تونس 0100001 الدنمارك 10041-30 أستراليا عالم المونديال‎"‎‎

المجموعة الخامسة

May be an image of ‎2 people, people playing sport and ‎text that says "‎المجموعة الخامسة Iam 0oa면 SALAH.LAY z1 9 سجل تلقى فاز تعادل خسر فارق نقاط البلد 7 +7 3 إسبانيا +1 3 اليابان 10021-10 ألمانيا کوستاریکا 10070-70 عالم المونديال‎"‎‎

المجموعة السادسة

May be an image of ‎1 person and ‎text that says "‎المجموعة السادسة Om SALAH.LAY 23 تلقی فاز تعادل خسر سجل فارق نقاط البلد 1 +1 3 بلجيكا المغرب 0100001 10010-10 كرواتيا 1+1 کندا عالم المونديال‎"‎‎

المجموعة السابعة

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المجموعة الثامنة

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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