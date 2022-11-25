انت الان تتابع خبر تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية من كأس العالم.. خلي الجدول معاك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة 25 نوفمبر، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.وستشهد مباريات الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022 عدد من المواجهات القوية.

وسقطت منتخبات كبرى في فخ الهزيمة بالجولة الأولى مثل الأرجنتين أمام السعودية وهزيمة ألمانيا أمام اليابان.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من كأس العالم بتوقيت القاهرة

الجمعة 25 نوفمبر

ويلز : إيران – الساعة 12 ظهراً

قطر : السنغال – الساعة 3 عصراً

هولندا : الإكوادور – الساعة 6 مساء

إنجلترا : أمريكا – الساعة 9 مساء

السبت 26 نوفمبر

تونس : أستراليا – الساعة 12 ظهراً

بولندا : السعودية – الساعة 3 عصراً

فرنسا : الدنمارك – الساعة 6 مساءً

الأرجنتين : المكسيك الساعة 9 مساءً

الأحد 27 نوفمبر

اليابان : كوستاريكا – الساعة 12 ظهراً

بلجيكا : المغرب – الساعة 3 عصراً

كرواتيا : كندا – الساعة 6 مساءً

إسبانيا : ألمانيا – الساعة 9 مساءً

الإثنين 28 نوفمبر

الكاميرون : صربيا – الساعة 12 ظهراً

كوريا الجنوبية: غانا – الساعة 3 عصراً

البرازيل : سويسرا – الساعة 6 مساءً

البرتغال: أوروجواي الساعة 9 مساءً

ترتيب مجموعات كأس العالم بعد الجولة الأولى

المجموعة الأولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة

المجموعة السادسة

المجموعة السابعة

المجموعة الثامنة