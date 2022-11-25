انت الان تتابع خبر قصة البطلة جومانا ياسر العائدة للحياة بمعجزة.. قلبها توقف لمدة 22 دقيقة وعادت من جديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت جومانا ياسر بطلة مصرر في الترايثلون ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”، وهو الذي يبث على قناة سي بي سي الفضائية، وتحدثت عن اللحظة التي توقف فيها قلبها عن النبض.

خروج جومانة من المياه وعمل لها فحص سريع

وقالت جومانا أثناء حوارها في البرنامج، وقال “عدت للحياة بعد توقف قلبي لمدة 22 دقيقة، متابعة:” جومانا كانت تتمرن يوم 24 سبتمبر، تمرين عادي وفجأة أصيبت بتتشنج وبدأت أنزل برأسي للمياه”.

وأما عن مدرب جومانة محمد الجوهري، قال “أخرجتها بسرعة من المياه وأجرينا لها فحص سريع، اعتقدنا وقتها أنها ابتلعت لسانها، ومع خروج فقاعات من الفم أخذنا رد فعل سريع وانتقلنا إلى المستشفى، وكان أول توقع أن تكون حالة غرق وبعدها اكتشفوا عكس ذلك ظلت لـ22 دقيقة بدون نبض ولا تنفس وتوقف قلبها وكانت والدتها معنا ومنعتها من رؤية ما حدث لابنتها”.

وأنهي قائلاً “9 أطباء و 7 ممرضين تدخلوا لإنقاذها، من خلال عمل إنعاش كهربائي وحقن القلب بالأدرينالين، واستمرت محاولات الأطباء لإنعاشها حتى عاد النبض للقلب، بعد ما فوقت وعدت للحياة في غرفة العناية كنت بقلد حركات العوم بشكل لا واعي”.