لجنة الرياضيين الأولمبية تختتم الندوة الصحية للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية

لجنة الرياضيين الأولمبية تختتم الندوة الصحية للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنيةأختتمت لجنة الرياضيين اليوم الخميس على صالة المركز الأولمبي بالعاصمة صنعاء، ندوة الصحة النفسية للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية التي نظمتها برعاية اللجنة الأولمبية.. وشارك في الندوة التي أقيمت على مدى يومين متتاليين نحو 60 لاعباً ولاعبة من مختلف اتحادات الألعاب الرياضية الفردية والجماعية..

وشهد اليوم الأخير من فعاليات الندوة محاضرة للمختص في علم النفس الدكتور عبدالحافظ الخامري، تطرق خلالها إلى التركيز على التمارين الجسمية والتمارين الذهنية التخيلية للاعبين واللاعبات نظرياً وتطبيقياً، وضرورة التعامل السليم للاعب مع الحالات النفسية التي يمر بها أثناء مرحلة الإعداد للمنافسات الرياضية..

وكانت الندوة في يومها الأول قد تضمنت محاضرة لخبيرة علم النفس الدكتورة إيمان السنباني الإستاذة المشارك بجامعة صنعاء، حفلت بجملة من المواضيع المتعلقة بالصحة النفسية وأنواع قلق المنافسة الرياضية والضغوط النفسيية ومظاهرها ومصادرها وطرق مواجهتها وكذلك المهارات النفسية ومكوناتها والتصور العقلي واستخداماته وعلاقته بالمهارات العقلية الأخرى، فضلاً عن الاسترخاء وأهميته وفوائده وأوضاعه والتدريبات العملية..

كما تطرقت الدكتورة إيمان السنباني في محاضرتها إلى إيقاف الأفكار السلبية لدى الرياضيين وتحويلها إيجابياً والحديث الذاتي الإيجابي وأهميته، وضرورة التفكير الإيجابي وتجنب ردود الفعل المتطرفة، والأهمية الكبيرة للتغذية الصحية للرياضيين واعتبار التغذية هي جزء من السلوكيات التي يجب أن يتبعها اللاعب بدقة.

وكانت الأمين العام للجنة الرياضيين أمل مدهش، قد أكدت أن هذه الندوة تأتي ضمن الخطة السنوية لبرنامج لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الوطنية، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى إلى إقامة وتنظيم العديد من الدورات التدريبية والندوات العلمية للاعبين واللاعبات في مختلف الألعاب الرياضية، لافتة إلى أهمية الثقافة الرياضية المتعددة لدى اللاعب وتحفيزه على استكمال مراحل إعداده الرياضي بدنيًا ونفسيًا وصحيًا..

وثمنّت أمل مدهش الجهود المتميزة التي تبذلها اللجنة الأولمبية الوطنية وأمينها العام محمد عبدالله الأهجري والتفاعل الدائم مع أنشطة وبرامج لجنة الرياضيين.