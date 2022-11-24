انت الان تتابع خبر موعد قرعة دوري ابطال افريقيا 2023 .. الكاف يعلن عن التوقيت النهائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت حركات البحث من قبل الكثير من عشاق كرة القدم في جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد قرعة دوري ابطال افريقيا 2023، خاصة بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن التوقيت الجديد الذي سوف تجري فيه القرعة خلال الدقائق القليلة الماضية.وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قد أصدر قرار في وقت سابق بتأجيل قرعة دوري أبطال افريقيا لدور المجموعات التي يشارك الأهلي والزمالك في نسختها الحالية إلي أجل غير مسمي بسبب عملية تجديده مقره الواقع في العاصمة المصرية القاهرة.

موعد قرعة دوري ابطال افريقيا 2023: