انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة.. لقاءات كأس العالم تشتعل يومياً والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كل عشاق الساحرة المستديرة يريدون معرفة جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، وهذا يكون في كاس العالم وجميع المباريات الودية المميزة والقوية، وتستمر الإثارة الكبيرة في المنافسات، وتقدم اليوم الكثير من المباريات المنتظرة وهو اليوم الخامس من مونديال قطر.
مباريات اليوم في كأس العالم 2022
وتستمر الإثار والمتعة في مباريات اليوم التي تقدم بين جميع الفرق في كأس العالم 2022 بقطر، وهي من اكثر الأشياء التي تشغل بال كل عشاق الساحرة المستديرة الذين يفضلون دائماً كل الفرق المميزة التي تقدم أفضا أداء، وهي متل الكاميرون وسويسرا واورجواي وكوريا الجنوبية والبرتغال وغانا والبرازيل وأستراليا، وهي من أبرز اللقاءات الرائعة والكثيرين يريدون مشاهدتها باستمرار.
جدول مباريات اليوم في كأس العالم 2022
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سويسرا – الكاميرون
|12:00 مصر، 13:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|أوروجواي – كوريا الجنوبية
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 2 Max
|البرتغال – غانا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|البرازيل – صربيا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 2 Max