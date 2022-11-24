انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة.. لقاءات كأس العالم تشتعل يومياً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كل عشاق الساحرة المستديرة يريدون معرفة جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، وهذا يكون في كاس العالم وجميع المباريات الودية المميزة والقوية، وتستمر الإثارة الكبيرة في المنافسات، وتقدم اليوم الكثير من المباريات المنتظرة وهو اليوم الخامس من مونديال قطر.

مباريات اليوم في كأس العالم 2022