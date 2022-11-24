موعد مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، منتخب البرازيل الأول مع منتخب صريبا على أرضية ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهة الجولة الأولي للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022وتضم المجموعة الثالثة منتخبات كلا من البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون، حيث أنه من المقرر أن يلتقي سويسرا والكاميرون ظهر اليوم أيضاً على أرضية ملعب الجنوب

موعد مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022: