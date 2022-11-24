مانشستر سيتي يجدد عقد غوارديولا

أعلن مانشستر سيتي بطل إنجلترا عن تجديد عقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا لعامين إضافيين، ليبقى في أروقة ملعب "الاتحاد" حتى 2025.

وقال غوارديولا في بيان للنادي "أنا سعيد للغاية للبقاء في مانشستر سيتي لمدة عامين آخرين".



وتابع "لا أستطيع أن أتوجه بشكر كاف للجميع في النادي على ثقتهم بي. أنا سعيد ومرتاح، ولدي كل ما أحتاجه للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن".

وأضاف الإسباني "أعلم أن الفصل المقبل من هذا النادي سيكون مذهلا للعقد المقبل. لقد حدث ذلك في السنوات العشر الماضية، وسيحدث مجددا في السنوات العشر المقبلة لأن هذا النادي ينعم باستقرار كبير".

وبدوره، قال مالك نادي مانشستر سيتي، الإماراتي خلدون المبارك "يسعدني أن رحلة بيب مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ستستمر".

وكان عقد غوارديولا الحالي مع مانشستر سيتي ينتهي في نهاية الموسم.

وفاز مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق بتسعة ألقاب مع "السيتي" منذ وصوله في 2016، بينها أربعة في الدوري الممتاز ولكنه لا يزال يبحث عن لقب أول للنادي في دوري أبطال أوروبا بعد قيادته عام 2021 إلى النهائي الأول في تاريخه الذي خسره ضد تشيلسي.

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب.

المصدر: وكالات