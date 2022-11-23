انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. كأس العالم يشتعل بعد فوز السعودية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة من اكثر الأشياء الذي يبحث عنها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، وتوجد الكثير من المواجهات واللقاءات القوية التي تقام اليوم وهي للمغرب وكرواتيا، وذلك في كاس العالم لليوم الثالث على التوالي
جدول مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم
موعد مباراة المغرب وكرواتيا، اليوم الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة ظهرًا بتوقيت قطر والسعودية.
موعد مباراة ألمانيا ضد اليابان، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت قطر والسعودية.
موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت قطر والسعودية.
موعد مباراة بلجيكا × كندا، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت قطر والسعودية.
مجموعة المغرب بكأس العالم ومجموعة ألمانيا
ويوجد منتخب المغرب من ضمن المجموعة السادسة من مجموعات كـأس العالم، وتشمل المجموعة منتخب بلجيكا ومنتخب كندا وكرواتيا وهذا بجانب منتخب المغرب.واما عن منتخب المانيا وهو من ضمن المجموعة الـ 5 من مجموعات المونديال، وتشمل المجموعة الخاصة بمنتخب اسبانيا ومنتخب كوستاريكا ومنتخب اليابان، ومنتخب ألمانيا