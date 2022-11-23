انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. كأس العالم يشتعل بعد فوز السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة من اكثر الأشياء الذي يبحث عنها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، وتوجد الكثير من المواجهات واللقاءات القوية التي تقام اليوم وهي للمغرب وكرواتيا، وذلك في كاس العالم لليوم الثالث على التوالي

جدول مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم