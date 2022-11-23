موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2022، منتخب المغرب الأول مع منتخب كرواتيا على أرضية ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهة الجولة الأولي للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022وتضم المجموعة الثالثة منتخبات كلا من المغرب وكرواتيا وبلجيكا وكندا، حيث أنه من المقرر أن يلتقي بلجيكا وكندا مساء اليوم أيضاً على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022: