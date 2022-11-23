انت الان تتابع خبر موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2022، منتخب المغرب الأول مع منتخب كرواتيا على أرضية ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهة الجولة الأولي للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022وتضم المجموعة الثالثة منتخبات كلا من المغرب وكرواتيا وبلجيكا وكندا، حيث أنه من المقرر أن يلتقي بلجيكا وكندا مساء اليوم أيضاً على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي
موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022:
تقام مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً مساءُ بتوقيت القاهرة والواحدة ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022:
تقوم قنوات Alkass EXTRA TWO HD وAlkass EXTRA One HD وbeIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max و beIN Sports Connect بنقل أحداث المباراة