انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري.. 3 مواجهات نارية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - على الرغم من إقامة بطولة كأس العالم – فيفا قطر 2022، ستقام مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث ستقام اليوم 3 مباريات قوية في البطولة.وتستكمل اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز حيث ستقام 3 مباريات في الجولة التي بدأت بمباراة الزمالك وإنبي.

مباريات اليوم في الدوري المصري

على أرضية ستاد الإسكندرية الرياضي، ستقام مباراة فاركو وضيفه الإسماعيلي وينطلق اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساء.

فاركو يمتلك 5 نقاط بينما يبحث الإسماعيلي عن أول نقاطه في بنك الدوري والمباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق حاتم بطيشة.

فيوتشر سيستضيف أسوان على أرضية ستاد السلام في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، ويملك فيوتشر 4 نقاط من مباراتين بينما الفريق الجنوبي بلا رصيد.

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 2 بتعليق مؤمن حسن.

وفي ستاد 30 يونيو ستقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلي وينطلق اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

بيراميدز له نقطتين من مباراتين بينما فريق البنك الأهلي رصيده 5 نقاط والمباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 3 بتعليق محمد الكوليني.